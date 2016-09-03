На похороны Каримова прибыли делегации 17 государств

В церемонии похорон первого президента Узбекистана Ислама Каримова, которая состоится в субботу в Самарканде, примут участие делегации 17 государств.

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Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кабинета министров Республики.

"Делегации из семнадцати стран прибыли на похороны, все готово для церемонии…", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в Самарканд уже прибыли президенты Афганистана, Таджикистана и Туркмении, премьер-министры Белоруссии, Грузии, Казахстана и Киргизии, вице-премьеры Украины, Китая и Южной Кореи.

Также сообщается, что тело Каримова уже доставлено из Ташкента в Самарканд. Гроб будет установлен на площади Регистан, где и состоится церемонии прощания. Отсюда траурная процессия направится на историческое кладбище Шахи-Зинда, где захоронены средневековые деятели, а также родители Ислама Каримова. Рядом с ними будет похоронен и сам президент.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в Узбекистане официально объявили о смерти президента Ислама Каримова. С 3 сентября в стране в связи с кончиной главы государства объявлен трехдневный траур.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования узбекскому народу в связи со смертью главы государства.