Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Каримова
02:17, 03 сентября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова.
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Каримова / УНИАН
Об этом сообщается на странице Администрации президента в Twitter.
"Президент Украины выразил искренние соболезнования дружественному узбекскому народу в связи со смертью Президента Ислама Каримова", - говорится в сообщении.
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Президент України висловив щирі співчуття дружньому узбецькому народу у зв’язку зі смертю Президента Іслама Карімова.— APU (@APUkraine) September 2, 2016
Как сообщал УНИАН, президент Узбекистана Ислам Каримов умер в пятницу, 2 сентября. Сообщается, что похоронен Каримов будет 3 сентября в соответствии с мусульманскими обычаями в своем родном городе Самарканде, где покоятся его родители.
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