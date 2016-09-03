Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Каримова

Об этом сообщается на странице Администрации президента в Twitter.

"Президент Украины выразил искренние соболезнования дружественному узбекскому народу в связи со смертью Президента Ислама Каримова", - говорится в сообщении.

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Президент України висловив щирі співчуття дружньому узбецькому народу у зв’язку зі смертю Президента Іслама Карімова. — APU (@APUkraine) September 2, 2016

Как сообщал УНИАН, президент Узбекистана Ислам Каримов умер в пятницу, 2 сентября. Сообщается, что похоронен Каримов будет 3 сентября в соответствии с мусульманскими обычаями в своем родном городе Самарканде, где покоятся его родители.