В российской армии служат 40 граждан Украины

Около 300 граждан из 11 стран СНГ проходят службу в Вооруженных силах Российской Федерации, сообщил журналистам начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Смирнов.

"В настоящее время в Вооруженных силах России служат 295 граждан иностранных государств. На сегодняшний день проблем с контрактниками из других государств не возникало" - сказал Смирнов.

Он уточнил, что "российскими законами возможность служить иностранным гражданам в армии предоставлена. В отличие от российских граждан граждане других стран заключают первый контракт на пять лет, а не на три года".

По его данным, в Вооруженных силах России служат граждане Азербайджана (22 человека), Армении (20), Белоруссии (восемь), Грузии (один), Казахстана (12), Киргизии (11), Молдавии (17), Таджикистана (89), Туркмении (девять), Узбекистана (66), Украины (40).

Кроме того, для иностранцев установлен более жесткий возрастной ценз - 30 лет, а не 40, как у россиян. Иностранным гражданам, проходящим службу в российских Вооруженных силах, предоставлена возможность через три года получить российское гражданство.