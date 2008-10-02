Распад СНГ может повлечь распад России

Распад Содружества Независимых Государств может повлечь за собой распад России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение на круглом столе "Есть ли будущее у СНГ?" в Москве высказал заместитель генерального директора Центра политических технологий Сергей МИХЕЕВ.

«Совершенно очевидно, что России выгодно сохранять эту форму постсоветской интеграции. Я уверен, что вопрос распада СНГ – это логический процесс продолжения распада СССР. Далее будет поставлен вопрос о распаде России. Лишаясь СНГ, мы делаем более актуальным вопрос распада России», - сказал С.МИХЕЕВ.

По его мнению, эффективность СНГ зависит от воли политической элиты стран-членов и в первую очередь России.

«Российская элита является главным фактором существования СНГ - если в Кремле сочтут, что СНГ - это уходящее и постсоветское, то так и будет», - предполагает он.

В тоже время С.МИХЕЕВ уверен, что если российская власть будет прилагать усилия для организации эффективной постсоветской интеграции, то шансы у Содружества остаются неплохими.

Говоря о пользе СНГ для других стран Содружества, он напомнил, что Грузия до последнего времени не выходила из Содружества несмотря на все заявления.

«Несмотря ни на что, Грузия не выходила, и сейчас хочет выйти по-хитрому, чтобы сохранить все выгоды. Это говорит о том, что для Грузии, и тем более Украины, есть резоны для того, чтобы оставаться в Содружестве», - считает С.МИХЕЕВ.

Он уверен, что на судьбу СНГ будут влиять внешние факторы.

«Чем слабее будет США и их роль в отдаленных регионов, тем больше будет роль СНГ», - сказал он и добавил, что дезорганизационные настрое в Содружестве стимулируются в первую очередь США.