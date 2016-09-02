В результате взрыва на одном из рынков на Филиппинах погибли 10 человек

Еще 60 - ранены, заявил представитель президента страны Родриго Дутерте Эрнесто Абелла, передает украинская редакция "Немецкой волны". Причины взрыва и точное количество погибших на данный момент неизвестны. Полиция сообщила о "по меньшей мере 30 раненых и десяти погибших".

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Глава государства, который до этого долгое время был мэром Давао, находится в безопасности, заявил вице-мэр города, сын Дутерте - Паоло. Городом Давао сейчас руководит дочь президента, Сара Дутерте-Карпіо.

Дутерте занял свою должность в конце июня. С тех пор идет жесткая кампания по противодействию наркоторговле. По данным полиции, около 1900 человек были убиты во время правительственной кампании по пресечению нелегальной торговли наркотиками.