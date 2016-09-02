Die Presse: WikiLeaks, рупор Кремля

Об этом пишет Оливер Гримм в статье "WikiLeaks, рупор Кремля", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Восемь лет назад в своем эссе Эдвард Лукас, московский корреспондент журнала "The Economist", популяризировал главную технологию советской пропаганды, направленной против Запада. С начала холодной войны до политической оттепели в СССР при его последнем секретаре Михаиле Горбачеве, "какнасчётизм" ("Whataboutism" происходящий от английского "Как насчёт?") считался самым эффективным оружием. Его использовали для того, чтобы отразить обвинения Запада в тоталитаризме "реально существующего социализма".

Принцип действия оставался неизменным: если западные политики, особенно американские, критиковали нарушения прав человека в Советах, пропагандисты Кремля в ответ забрасывали их обвинениями в дискриминации афро-американцев, поддержке переворотов при помощи ЦРУ или в аналогичных проблемах политики США.

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Через 70 лет и спустя четверть века после распада СССР "какнасчётизм" снова в моде в Москве. И WikiLeaks – один из самых эффективных каналов для использования этого инструмента пропаганды против Вашингтона, НАТО, Европейского Союза и любой другой западной критике тоталитарного контроля в России под управлением бывшего шпиона КГБ Владимира Путина. WikiLeaks – цифровая разоблачающая платформа, которая еще несколько лет назад поставила себе цель, с помощью публикаций конфиденциальных документов оказывать давление на недемократические правительства, такие как правительство Путина. "Наши главные цели – репрессивные режимы в Китае, России и Центральной Азии", - сказал Джулиан Ассанж на презентации WikiLeaks в 2006 году.

Доктрина Герасимова

И в течение десяти лет после этого ничего подобного не произошло. Более того, из-за антиамериканских настроений Ассанжа, WikiLeaks превратились в полезный инструмент для реализации тех планов, которые в феврале 2013 года сформулировал Валерий Герасимов, начальник штаба вооруженных сил России. "Роль невоенных средств для достижения политических и стратегические целей возросла, и во многих случаях в своей эффективности они превзошли пробивную силу оружия".

Если информация (или ее подмена) превращается в оружие, то в таком случае WikiLeaks становится отличной публицистской стартовой площадкой. О конкретном примере в четверг в своем анализе напомнила газета "New York Times". С ноября 2013 года до мая этого года WikiLeaks опубликовала документы, которые предоставляют подробности конфиденциальных переговоров о двух торговых соглашениях, ТТИП между США с десятками других государств, и соглашении о торговле услугами (TISA), над которым работают США и 21 государство ЕС.

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Россия не участвует в этих переговорах и резко их критикует. Публикации WikiLeaks о внутренних позициях американских дипломатов на переговорах всегда становились трудными темами при обсуждении. Они разжигают возмущение противников глобализации и создают впечатление, будто американская империя пытается в одиночку написать собственные торговые правила. Переговоры по ТТИП почти завершены, но вступление соглашения в силу зависит от согласия все более скептически настроенного сената США.

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Компромат из "Панамских документов"

В этом году изумление и ужас вызвала попытка Ассанжа и WikiLeaks не допустить публикации разоблачений Международного консорциума журналистов-расследователей о глобальном уклонении от уплаты налогов в Панаме. Поскольку "Панамские документы" также раскрывали тот факт, что виолончелист и друг Путина Сергей Ролдугин владеет миллиардами в панамских подставных компаниях. Сразу же после этого WikiLeaks обвинили журналистов в получении денег от Сороса и агентства по международному развитию США USAID. На одной из журналистских конференций в Италии у российского журналиста-расследователя Андрея Солдатова лопнуло терпение: "Многие журналисты "Новой газеты" убиты, а теперь WikiLeaks ставит под сомнение их надежность? "

Ущерб репутации критика – это способ, который уже был в арсенале советских пропагандистов, и у него было звучное название – компромат.