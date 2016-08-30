Умер американский актер Джин Уайлдер

00:49, 30 августа 2016
Мир
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В понедельник, 29 августа, в США умер в возрасте 83 лет комедийный актер Джером Силберман, известный под псевдонимом Джин Уайлдер.

кадр из фильма

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью актера.

Актер умер от осложнений после болезни Альцгеймера в своем доме в Стамфорде. В 1989 у него обнаружили неходжкинские лимфомы.

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REUTERS

Уайлдер известен главной ролью в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», снятом в 1971 году. Он также снялся в таких фильмах как «Весна для Гитлера», «Сверкающие седла» и «Молодой Франкенштейн».

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REUTERS

Джин Уайлдер дважды номинировался на "Оскар" за роль в фильме "Продюсеры" (1968) и за лучший адаптированный сценарий киноленте "Молодой Франкенштейн" (1974), в которой он также исполнил главную роль.

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