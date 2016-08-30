Умер американский актер Джин Уайлдер

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью актера.

Актер умер от осложнений после болезни Альцгеймера в своем доме в Стамфорде. В 1989 у него обнаружили неходжкинские лимфомы.

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Уайлдер известен главной ролью в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», снятом в 1971 году. Он также снялся в таких фильмах как «Весна для Гитлера», «Сверкающие седла» и «Молодой Франкенштейн».

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Джин Уайлдер дважды номинировался на "Оскар" за роль в фильме "Продюсеры" (1968) и за лучший адаптированный сценарий киноленте "Молодой Франкенштейн" (1974), в которой он также исполнил главную роль.