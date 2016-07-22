В Париже эвакуируют лагерь мигрантов

В пятницу утром на севере Парижа началась эвакуация лагеря мигрантов. Об этом со ссылкой на Le Figaro пишет "Европейская правда".

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Как пишет издание, в лагере проживали около 1-1,5 тыс. беженцев, которые прибыли в основном из Эритреи, Сомали и Афганистана.

По информации издания, эвакуация проходит без инцидентов. Первыми на автобусах отправили женщин, детей и подростков, прибывших без сопровождения взрослых.

Для беженцев уже подготовили около 1,5 тыс. мест в центрах временного размещения.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 230 885 мигрантов и беженцев.