Россия использует учения ВС, чтобы скрыть развертывание войск в Украине - Пентагон

Об этом заявила представитель Пентагона Мишель Балданца, передает 5 канал.

США также беспокоит эскалация ситуации на Донбассе и близость российских войск к украинским границам.

В американском оборонном ведомстве отметили, что знают, что Москва воспользовалась военными учениями, чтобы скрыть развертывание войск в Украине. Поэтому от нее ожидают соблюдения всех обязательств по контролю над вооружениями и обеспечения прозрачности военных маневров.

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Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, осуществляется внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.

25 августа президент РФ Владимир Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций». Проверка продлится до 31 августа. Заместителю министра обороны РФ Анатолию Антонову поручено проинформировать военных атташе иностранных государств о проведении внезапной комплексной проверки боевой готовности войск.