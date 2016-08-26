В США присяжные признали виновным российского хакера, сына депутата Госдумы

Об этом пишет Радио Свобода.

25 августа жюри присяжных в федеральном суде Сиэтла признал виновным Романа Селезнева по 38 эпизодам. Ему грозит 34 года тюрьмы.

Роман Селезнев – сын депутата Государственной думы России. Владимир Селезнев представляет в нижней палате российского парламента Либерально-демократическую партию России во главе с Владимиром Жириновским.

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Обвинение предоставило доказательства, что Роман Селезнев получил данные о картах покупателей, взламывая компьютерные кассовые системы пиццерий и других заведений в Вашингтоне. На протяжении нескольких лет он сломал такие системы более 200 заведений и воспользовался украденными данными карт, чтобы осуществить незаконные операции на сумму примерно в 170 миллионов долларов, сообщает обвинение.

Адвокаты Селезнева, со своей стороны, утверждают, что прокуроры не доказали связи между этими действиями и их подзащитным. Они также заявляют, что когда агенты спецслужб США задержали Селезнева на Мальдивах 2014 года, они могли сфальсифицировать показания с его компьютера.

Обвинения в кибермошенничестве в США против Романа Селезнева выдвинули еще в 2011 году.

Его задержание на Мальдивах вызвало резкую критику Москвы, которая обвинила США в «похищении» Селезнева и в «недружественном шаге».