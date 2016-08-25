Специалисты ООН установили исполнителей трех из девяти случаев применения химического оружия в Сирии

Причем в двух из них виновны правительственные войска Башара Асада, а третьем случае - боевики "Исламского государства", передает ZN.ua.

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Соответствующий доклад был в среду представлен генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну и распространен среди членов Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что Собвбез ООН подробно обсудит этот доклад 30 августа.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 августа в ходе конфликта в Сирии с марта 2011 года погибли 292 817 человек. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, из погибших 84 472 - гражданские лица, из них почти 15 тысяч - дети, более 9 тысяч - женщины.