Специалисты ООН установили исполнителей трех из девяти случаев применения химического оружия в Сирии
09:04, 25 августа 2016Мир
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Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия, расследующая случаи применения химических веществ в военных целях в Сирии, смогла установить исполнителей лишь трех из девяти зафиксированных атак.
REUTERS
Причем в двух из них виновны правительственные войска Башара Асада, а третьем случае - боевики "Исламского государства", передает ZN.ua.
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Соответствующий доклад был в среду представлен генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну и распространен среди членов Совета Безопасности ООН.
Ожидается, что Собвбез ООН подробно обсудит этот доклад 30 августа.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 августа в ходе конфликта в Сирии с марта 2011 года погибли 292 817 человек. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, из погибших 84 472 - гражданские лица, из них почти 15 тысяч - дети, более 9 тысяч - женщины.
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