Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры о Сирии и Йемене

В частности, как ожидается, он подаст предложения о том, как положить конец уже 16-месячному конфликту в Йемене, унесшему жизни более шести с половиной тысяч человек, пишет Радио Свобода.

В марте 2015 года, когда вспыхнул этот конфликт, Саудовская Аравия собрала коалицию арабских стран, на поддержку законной международно признанной власти Йемена, которая наносит воздушные удары по повстанцам движения Хути, захватившим часть страны, включительно со столицей. Но в результате этих ударов гибнет много гражданских людей, и правозащитники критикуют Саудовскую Аравию за это.

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Кроме того, госсекретарь США также проинформирует Эр-Рияд, оторый вовлечен в урегулирование конфликта в Сирии, о состоянии переговоров с Россией относительно военного сотрудничества в борьбе с исламистами в этой стране.

В Йемене шиитская группировка «Ансар-Аллах», больше известная как Хути по имени его главаря Абдель-Малика аль-Хути, на сторону которого перешла и часть армии, с марта 2015 года быстро захватила западную, густо населенную преимущественно шиитами треть страны со столицей Саной, вынудив правительство к бегству. Международно признанная власть страны сейчас работает в городе Адене на юге.

По Сирии США пытаются договориться с Россией о сотрудничестве в борьбе против исламистов. Вашингтон стремится добиться от Москвы осуществления ее ударов по позициям исламистов, а не других, умеренных противников режима президента Сирии Башара аль-Асада, как в основном делает сейчас Россия.