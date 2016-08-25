Ассанж пообещал слить "довольно интересную" информацию о кампании Клинтон

Об этом сообщил создатель сайта Джулиан Ассанж, передает Fox News.

«Я не хочу раскрывать карты раньше времени, но могу сказать, что это различные документы, полученные из разных институтов, которые связаны с предвыборной кампанией», - рассказал Ассанж.

Ассанж отметил, что некоторые из материалов «довольно интересны» сами по себе, другие представляют уже известную информацию «под другим углом».

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В конце июля Хиллари Клинтон обвинила российские спецслужбы во взломе компьютерной сети Национального комитета демократов.

В США начали расследование третьего случая хакерской атаки на серверы Демократической партии. По данным источника, в этот раз хакеры взломали сервера предвыборного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон.