Российскому солдату дали пожизненное за убийство семьи в Армении

На заключительном заседании 23 августа судья Арутюн Мовсесян обнародовал приговор. Подсудимый Валерий Пермяков признан виновным по всем пунктам обвинения – убийстве семи членов семьи Аветисянов (п. 5 и 8 ч.2 ст. 104), разбойном нападении (п. 3 и 4 ч. 2 ст. 175), попытке незаконного пересечения границы (ч. 1 ст. 34-329). Согласно вердикту суда, Валерий Пермяков приговорен к пожизненному лишению свободы, передает news.am.

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Отметим, что на последнем заседании меры безопасности были усилены, увеличено число полицейских. Приговор был оглашен в отсутствие родственников убитых и представителей правопреемников. Ранее адвокаты потерпевшей стороны отказались от дальнейшего участия в процессе, мотивировав это тем, что председательствующий судья отклоняет их ходатайства и скован в своих решениях.

Судебный процесс, начавшийся 18 декабря 2015 года, несмотря на многочисленные протесты общественности и представителей правопреемников потерпевшей стороны, проходил в гарнизонном суде на территории дислоцированной в Гюмри 102-й российской базы. В течение всего процесса подсудимый Валерий Пермяков отказывался давать показания, ограничиваясь полным признанием вины. Часть ключевых свидетелей в суде так и не появилась, вместо этого были обнародованы их показания в ходе следствия. В ходе судебных слушаний выяснилась интересная деталь – следственный эксперимент проводился не на месте происшествия, а на макете дома Аветисянов.

По мнению представителя правопреемника потерпевшего, правозащитника Артура Сакунца, следствие проводилось не на должном уровне, не выявлены мотивы преступления, возможные сообщники или заказчики. Ходатайство других адвокатов правопреемников потерпевшей стороны о гражданском иске к РФ с требованием возместить материальный ущерб, было отклонено. По мнению адвокатов, власти РФ несут ответственность за то, что на службу в Армению был послан солдат, имеющий проблемы с психикой, представляющий потенциальную опасность.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2015 года Пермяков, рядовой со 102-й российской военной базы в Гюмре, самовольно оставил часть с оружием, убил семерых членов армянской семьи, среди них - двух малых детей, и попытался сбежать в Турцию.

22 января российский военнослужащий Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве семьи Аветисян, в зале суда признал себя виновным в совершении этого преступления.

В августе 2015 года российский военный суд в Гюмри приговорил Пермякова к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Дело об убийстве в Гюмри российским судом не рассматривалось.