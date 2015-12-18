Сегодня в Гюмри будут судить российского военного-убийцу армянской семьи из 7 человек

Выездное судебное заседание состоится на территории 102-й российской военной базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный департамент Армении.

Заседание суда назначено в пятницу на 12.00 на территории российской военной базы.

"Судебное заседание будет публичным, а вход – свободным", - говорится в сообщении.

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