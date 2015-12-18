Сегодня в Гюмри будут судить российского военного-убийцу армянской семьи из 7 человек
07:51, 18 декабря 2015Мир
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Судебный процесс по делу об убийстве семьи Аветисян российским военным Валерием Пермяковым начнется в пятницу в армянском городе Гюмри.
Заседание по делу Пермякова пройдет на российской военной базе / news.am
Выездное судебное заседание состоится на территории 102-й российской военной базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный департамент Армении.
Заседание суда назначено в пятницу на 12.00 на территории российской военной базы.
"Судебное заседание будет публичным, а вход – свободным", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Армении солдат РФ, обвиняемый в убийстве целой семьи, сознался в военных преступленияхПо версии следствия, 12 января этого года Пермяков, рядовой со 102-й российской военной базы в Гюмре, самовольно оставил часть с оружием, убил семерых членов армянской семьи, среди них - двух малых детей, и попытался сбежать в Турцию. Вину в убийстве он уже признал.
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