В России увидели угрозу ее безопасности возле границы с Украиной

Российский эксперт Глеб ПАВЛОВСКИЙ убежден, что Россия не должна автоматически пролонгировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной.

Об этом он сказал в беседе с корреспондентом УНИАН в ходе международной конференции «10 лет спустя. Итоги Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной».

«Договор нельзя продлевать автоматически – необходимо обозначить позицию России по этому вопросу», - сказал Г.ПАВЛОВСКИЙ.

По его мнению, это должна быть дипломатическая нота или какой-то другой дипломатический шаг, так как предостережений МИД РФ недостаточно.

Г.ПАВЛОВСКИЙ уверен, что нынешняя власть Украины дестабилизирует ситуацию в стране, что негативно сказывается на отношениях. В частности, по его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО "раскалывает Украину по языковому и отчасти религиозному признаку".

«Идет дестабилизация Украины и возникает угроза нашей безопасности у наших границ», - сказал Г.ПАВЛОВСКИЙ, добавив, что все это не согласуется с Большим договором.

По его мнению, договор «просто так пролонгировать не следует», однако он считает, что этот документ в определенной степени сдерживает деструктивные силы Украины.

Кроме этого он добавил, что Большой договор не может быть связан со вступлением Украины в НАТО.