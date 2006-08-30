В Сан-Франциско водитель намеренно сбил 14 пешеходов

В окрестностях Сан-Франциско во вторник один пешеход погиб и не менее тринадцати пострадали в результате преднамеренного наезда водителя, который во всех случаях скрылся с места происшествия.

Около полудня мужчина, находившийся за рулем своей Honda SUV в одном из центральных районов города, начал планомерно наезжать на пешеходов. По заявлению полиции, наезды были преднамеренными, и водитель совершал их на улицах, тротуарах и перекрестках.

В результате госпитализированы тринадцать человек, трое из них - в критическом состоянии.

Водитель был задержан полицией приблизительно через час после начала наездов. В правоохранительных органах сообщили также об участии задержанного в ДТП со смертельным исходом, произошедшем ранее во вторник в соседнем городе Фримонт.

Как уточняет CBS, во Фримонте водитель, которого зовут Омид Попал (Omeed A. Popal), не сбавляя скорости, сбил шедшего по обочине дороги мужчину. Как сообщили в городском управлении полиции, от удара пешеход вылетел в поле и погиб на месте.

После этого водитель добрался до Сан-Франциско, где на протяжении 20 минут сбивал пешеходов, пока его автомобиль (по данным телекомпании, это Honda Pilot) на одном из перекрестков не заблокировали полицейские машины.

О задержанном известно, что он проживает во Фримонте. Сейчас его допрашивает полиция, следователи также опрашивают членов его семьи.

Лента.ру