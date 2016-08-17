Немецкие авиакомпании осенью возобновят чартеры в Шарм-эш-Шейх

SunExpress Deutschland откроет прямые рейсы из Франкфурта на египетский курорт 29 сентября. Germania возобновит нерегулярные перевозки в Шарм-эш-Шейх в конце октября - начале ноября из Мюнхена и Дюссельдорфа, передает Lenta.ru со ссылкой на Pressetext.com.

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В Germania заявили, что восстановление чартеров стало возможно из-за улучшения ситуации с безопасностью в аэропорту египетского города. Эту информацию подтвердил и представитель Ассоциации немецких авиакомпаний (BDF) Зигхард Ян, сообщает издание Touristik Aktuell.

По его словам, специалисты из Германии тщательно исследовали стандарты безопасности в воздушной гавани и пришли к выводу, что те отвечают всем необходимым требованиям. Это и стало основанием для старта чартерных перевозок. Регулярные рейсы в Египет из этой страны уже осуществляются в настоящее время.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первое полугодие 2016 года африканскую страну посетили три миллиона иностранных путешественников. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Доходы от туризма в эти шесть месяцев упали на 60%.

Ряд европейских стран приостановил регулярные и чартерные рейсы в Египет после катастрофы российского самолета Airbus A321 на Синайском полуострове. Лайнер, на борту которого находились 224 человека (в основном граждане РФ), разбился в октябре 2015 года в результате теракта.