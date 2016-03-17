Дело о катастрофе российского самолета передано в генпрокуратуру Египта

После получения отчета о крушении из России, в котором выдвигалась криминальная версия произошедшего, дело было передано генеральному прокурору Египта, говорится в заявлении комитета, расследующего крушение, передает Би-би-си.

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Россия и западные страны уже долгое время утверждают, что причиной крушения самолета была бомба, заложенная на борту. Президент Египта в феврале также заявил, что самолет упал из-за действий экстремистов.

Боевики синайской группировки, связанной с "Исламским государством", взяли на себя ответственность за крушение А321, принадлежавшего "Когалымавиа". По их словам это было ответом на начало российских бомбардировок позиций в Сирии.

Как сообщал УНИАН, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после взлета над Синайским полуостровом. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.