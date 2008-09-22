Час назад российские боевые корабли двинулись на Америку

Отряд кораблей Северного флота России во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" сегодня в 10.00 (время московское) покинул главную базу флота в Мурманске и вышел в дальний поход к берегам Венесуэлы. Как сообщил РосБизнесКонсалтингу помощник главкома ВМФ РФ капитан первого ранга Виктор Дыгало, во время похода, которым руководит заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Королев, корабли выполнят ряд учебно-боевых задач, включая ракетные и артиллерийские стрельбы. "В составе боевого отряда - противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко" и корабли сопровождения", - отметил В.Дыгало.

Отряд пройдет более 15 тыс. морских миль, а по прибытии к берегам Венесуэлы примет участие в совместных военно-морских учениях, в ходе которых будут отработаны вопросы взаимодействия при проведении спасательных операций и противодействия морскому терроризму. Поход продлится два месяца.