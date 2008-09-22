Пассажирский самолет упал на городской пляж

В Мозамбике, на юго-востоке Африки, разбился пассажирский самолет. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере семь граждан ЮАР, сообщает телеканал "Вести".

Лайнер упал на побережье Индийского океана, на окраине портового города Бейра. Катастрофа произошла в густонаселенном районе. По предварительным данным, никто из жителей города не пострадал.

Сообщается, что разбившийся самолет принадлежал одной из южноафриканских авиакомпаний. Ее название выясняется. Лайнер вылетел из мозамбикской провинции Замбезия.

Сейчас на месте работают спасатели и полиция. Информация продолжает поступать.

РБК