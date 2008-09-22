Президент ЮАР подал в отставку

Президент ЮАР Табо МБЕКИ подал в отставку, сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить народу, что сегодня я вручил письмо о своей отставке спикеру Национального Собрания Балека МБЕТЕ", - цитирует агентство слова президента ЮАР, с которыми он выступил на национальном телевидении в воскресенье.

66-летний Т.МБЕКИ, сменив на посту президента ЮАР в июне 1999 года Нельсона МАНДЕЛУ, стал первым президентом, победившим на демократических выборах.