Президент ЮАР подал в отставку

02:12, 22 сентября 2008
Мир
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Табо Мбеки вручил письмо спикеру

Президент ЮАР Табо МБЕКИ подал в отставку, сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить народу, что сегодня я вручил письмо о своей отставке спикеру Национального Собрания Балека МБЕТЕ", - цитирует агентство слова президента ЮАР, с которыми он выступил на национальном телевидении в воскресенье.

66-летний Т.МБЕКИ, сменив на посту президента ЮАР в июне 1999 года Нельсона МАНДЕЛУ, стал первым президентом, победившим на демократических выборах.

 

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