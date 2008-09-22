Социал-демократы побеждают с минимальным разрывом в Словении

По предварительным данным, ни одна из двух крупнейших партий Словении не смогла получить существенное преимущество на прошедших в воскресенье выборах, передает агентство France Presse.

По результатам обработки 89 процентов бюллетеней, правящая право-центристская Словенская демократическая партия получает 29,29 процента, а оппозиционная левая Социал-демократическая партия - 30,46 процента голосов.

Возможно, окончательные результаты будут в значительной степени зависеть от итогов голосования за рубежом. Подсчет поданных на зарубежных участках бюллетеней планируется завершить к 29 сентября.

В словенском парламенте 90 депутатов.

Предвыборные опросы не отдавали заметного преимущества ни одной из партий. Независимо от того, кто одержит победу на выборах, внутренняя и внешняя политика Словении не претерпят серьезных изменений, сходятся во мнении наблюдатели. Однако критики нынешнего премьера Янеза Янши утверждают, что его властные амбиции чересчур сильны, и даже сравнивают его с Путиным, сообщает Associated Press. Недавно финские СМИ обвинили словенского премьера в получении "отката" за предоставление военного заказа финской компании Patria - премьер назвал эти обвинения "абсурдными".