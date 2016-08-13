Сирийские повстанцы заявили об освобождении от боевиков ИГ города Манбидж

По информации прокурдского агентства Firat, в городе продолжается работа по разминированию территории, передает Deutsche Welle.

"Давайте распространим хорошие новости победы и освобождения большого города Манбидж от рук террористов, - цитирует слова представителя "Демократических сил Сирии" Шервана Дервиша курдское онлайн-издание Rudaw. - Мы начинаем новую историю после закрытия книги тьмы".

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Как сообщается, последний район города, который все еще находился под контролем "Исламского государства", был "полностью очищен от банд". Операция по освобождению города от террористической группировки, которая контролировала город с 2014 года, длилась 73 дня.

В состав SDF входят курдские и арабские повстанцы. Возглавляемая США коалиция помогает им авиаударами. Кроме того, их консультируют американские и французские военные советники.