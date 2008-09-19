МИД России составил ответ Кондолиззе Райс

Российское Министерство иностранных дел составил официальный комментарий на выступление госсекретаря США Кондолиззы Райс в вашингтонском Фонде Маршалла.

"Мы считаем, что международные отношения находятся на переломном этапе своего развития, что относится и к российско-американским отношениям. Мы также не страдаем детерминизмом. Но и не хотели бы, чтобы в своих сентенциях американская сторона говорила от имени всего мира. Такого права, насколько нам известно, Вашингтону никто не давал", - цитирует документ Лента.ру.

Попытки США политизировать вопрос о вступлении России в ВТО и ОЭСР представители МИД назвали контрпродуктивными. В комментарии к речи Райс говорится, что у России "все нормально" в отношениях с большинством государств.

Российская сторона упрекнула госсекретаря в очередном искажении фактов относительно событий на Кавказе в августе 2008 года. Напомним, в речи, произнесенной 18 сентября в вашингтонском Фонде Маршалла, Райс сказала, что Соединенные Штаты не позволят России навязывать мировому сообществу свою точку зрения, в частности, по поводу вступления Грузи и Украины в НАТО.

В ответ на это пресс-служба МИД напомнила, что сама Райс ранее обещала закрыть президенту Грузии Михаилу Саакашвили путь в НАТО, если он применит для урегулирования грузино-осетинского конфликта силу.

Кондолизза Райс выразила готовность сотрудничать с Россией по таким вопросам, как университетское образование и борьба со СПИДом. В комментарии МИД отмечается, что сотрудничество не может быть избирательным, и официальные отношения между США и Россией не должны влиять на отношения между российским и американским народами, а также на деятельность "большой восьмерки".