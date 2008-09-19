Лукашенко договорился с Европой о защите от Москвы?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает "абсолютно идиотскими" предположения о том, что действия России в отношении Грузии являются опасным прецедентом для Минска.

"Не приведи Господи, Россия попытается пойти на подобные шаги в отношении Белоруссии. При таком невообразимом развитии событий у Европы будет полное право противостоять России, не ограничивая себя в методах и средствах давления", - цитирует BBC заявление белорусского лидера в интервью британской деловой газете The Financial Times.

Лукашенко признал, что вызвал раздражение Москвы, не признав независимость Южной Осетии и Абхазии, пишет Newsru. При этом президент Белоруссии не исключил подобных шагов и в будущем, заявив, что новый парламент, выборы в который состоятся в конце сентября, должен иметь возможность высказывать свое мнение по этому поводу.

По его словам, Запад должен активнее участвовать в делах бывшего Советского Союза, так как именно влияние Запада оказалось основной причиной, по которой государства на территории бывшего СССР не признали независимость Южной Осетии и Абхазии вслед за Россией.