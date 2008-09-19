Газпром и Total подписали соглашение с Боливией о разведке и добыче газа

Российский «Газпром» и французская компания Total подписали в четверг соглашение с Боливией о совместной разведке и добыче природного газа на месторождении Асеро. Речь идет о возможных инвестициях в размере $4,5 млрд, сообщает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС .

Участие боливийской государственной компании YPFB в совместном предприятии составит 51%, доля российского «Газпрома» и французской Total - по 24,5%. Начальный объем производства СП должен составить 13 млн кубических метров газа в день.

На церемонии подписания документа присутствовал президент Боливии Эво Моралес, который отметил, что альянс боливийской YHFB, «Газпрома» и французской Total - «это большая надежда для боливийского народа». Глава государства подчеркнул, что Боливия в лице России приобретает серьезного стратегического партнера в энергетической сфере.

С российской стороны подпись под документом поставил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев, который выразил уверенность в том, что три компании сумеют удовлетворить потребности внутреннего рынка Боливии в газе.