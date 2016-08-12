В Испании задержали поляков и украинцев, входивших в международную преступную группу

Как сообщил вице-министр внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелинський, 12 поляков составляли часть международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков в Европу, передает Польское радио.

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Кроме поляков, в криминальную группировку входили также члены банд из Испании и Украины.

Полиция изъяла также большие количества наркотиков и оружия, а также незаконно накопленные деньги и ценности.