В Испании задержали поляков и украинцев, входивших в международную преступную группу
15:35, 12 августа 2016Мир
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В Испании во время совместной операции Центрального бюро расследований полиции Польши, Европола и испанской полиции задержали 23 человека.
REUTERS
Как сообщил вице-министр внутренних дел и администрации Польши Ярослав Зелинський, 12 поляков составляли часть международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков в Европу, передает Польское радио.
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Кроме поляков, в криминальную группировку входили также члены банд из Испании и Украины.
Полиция изъяла также большие количества наркотиков и оружия, а также незаконно накопленные деньги и ценности.
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