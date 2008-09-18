Кондолиза Райс: Россия движется к собственной изоляции

Россия целенаправленно движется к собственной изоляции, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. С таким комментарием глава американского внешнеполитического ведомства выступит сегодня в речи, посвященной последствиям войны в Грузии.

К.Райс подвергнет критике российское руководство, которое, по ее утверждениям, проявляет все возрастающий авторитаризм во внутренней политике, и все большую агрессивность - во внешней.

При этом международное положение и имидж России после конфликта с Грузией, по мнению госсекретаря США, сопоставимы с положением СССР после "холодной войны", передает Associated Press со ссылкой на тезисы речи госсекретаря, которую та произнесет сегодня.

По мнению К.Райс, "конфликт в Грузии является поворотным для России и для всего мира", и США намерены "смело возражать России на этот счет".

К.Райс также полагает, что в свете последних событий членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) находится под вопросом.

РБК