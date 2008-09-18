Еврокомиссия обвиняет Польшу в нарушении законов ЕС
Варшаве грозит разбирательство в суде
Еврокомиссия обвиняет Польшу в нарушении законодательства ЕС о рынке газа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня комиссия решила направить правительству Польши письмо “мотивированного мнения” о неполной имплементации Директивы ЕС о внутреннем рынке газа.
Еврокомиссия, в частности, отметила, что правительство Польши так и не назначило оператора системы газовых хранилищ, что необходимо для прозрачного, недискриминационного и пропорционального отношения ко всем трейдерам, которые хотят войти на рынок газа страны.
Еврокомиссия не обвиняет Польшу в отказе в доступе к газовым хранилищам, пока не завершится внутреннее расследование в Польском бюро регулирования энергетики.
Направление письма “мотивированного мнения” является вторым этапом расследования нарушения законодательства ЕС. Если на протяжении двух месяцев Еврокомиссия не получит удовлетворительного ответа, она сможет передать дело в Европейский суд.