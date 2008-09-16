НАТО и Грузия подписали соглашение о создании комиссии
09:35, 16 сентября 2008Мир
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Схеффер отметил важность события
Премьер-министр Грузии Ладо ГУРГЕНИДЗЕ и генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, который в рамках двухдневного совета НАТО находится в Тбилиси, подписали рамочное соглашение о создании комиссии НАТО-Грузия, передает Газета.Ru.
После подписания документа Я.СХЕФФЕР заявил, что создание этой комиссии является важной ступенью на пути углубления отношений с Грузией.
Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс готов оказать помощь Грузии в вопросе интеграции.
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