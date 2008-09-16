НАТО и Грузия подписали соглашение о создании комиссии

Премьер-министр Грузии Ладо ГУРГЕНИДЗЕ и генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, который в рамках двухдневного совета НАТО находится в Тбилиси, подписали рамочное соглашение о создании комиссии НАТО-Грузия, передает Газета.Ru.

После подписания документа Я.СХЕФФЕР заявил, что создание этой комиссии является важной ступенью на пути углубления отношений с Грузией.

Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс готов оказать помощь Грузии в вопросе интеграции.