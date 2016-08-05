В Индии вооруженные сепаратисты обстреляли рынок: 13 человек погибли

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В нападении участвовали шестеро боевиков. Один из них убит, остальных преследует полиция.

По мнению полиции, нападавшие могли иметь отношения к сепаратистам из группировки "Национально-демократический фронт Бодоланда".

Инцидент произошел неподалеку от города Кокраджхаре. Это не первое за последние годы подобное нападение в районе города.

Штат Ассам, где находится город - один из самых бедных в Индии. В 2012 году штат охватили межрелигиозные столкновения, что привело к волне насилия, которую называли самой массовой с 1990-х годов. Также в штате действуют четыре сепаратистские группировки.

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Христианское движение "Национально-демократический фронт Бодоланда" ведет борьбу за создание суверенного Бодоланда, племенной земли народности бодо.

"Объединённый фронт освобождения Ассама" хочет добиться независимости для всего штата.

"Национальный фронт освобождения Карби-Лонгри" борется за создание в этом районе независимого государства для коренной народности карби.

Также в районе действует "Национальная армия освобождения Адиваси", декларирующая своей целью отстаивание интересов коренных народов.