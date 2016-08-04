Совместная следственная группа планирует до конца года завершить расследование катастрофы MH17 - премьер Малайзии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в городе Путраджая.

"Что касается падения рейса MH17. Мы решительно хотим сделать все, что в наших силах ради родных и семей, которые потеряли близких во время крушения. Это трагедия. Мы решительно хотим определить истину и обеспечить справедливый суд и привлечь виновных к ответственности. Сейчас мы рассматриваем отчеты уголовного расследования, и мы надеемся, что следствие закончится до конца этого года", - заявил Разак.

Он добавил, что представители Украины, Австралии, Бельгии, Нидерландов и Малайзии, которые в рамках Совместной следственной группы проводят расследование сбития самолета «Малазийских авиалиний», должны встретиться в этом году для согласования плана действий.

Также Совместная следственная группа должна согласовать "порядок, с помощью которого мы можем обеспечить привлечение виновных к ответственности".

"Мы хотим обеспечить, чтобы те, кто сбил гражданский самолет, предстали перед судом", - заявил Разак.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, контролируемой террористической организацией «ДНР».

Читайте такжеBellingcat о российских "доказательствах" по катастрофе MH17: это попытка представить ложные сведения

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

17 июля президент Украины подчеркнул, что только РФ препятствует расследованию крушения малазийского «Боинга».

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.