Лазаренко приговорен к 9 годам

Суд в Соединенных Штатах Америки вынес приговор бывшему украинскому премьер-министру Павлу ЛАЗАРЕНКО.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, судья Мартин ДЖЕНКИНС принял меру наказания - 9 лет заключения (108 месяцев) и штраф в 10 миллионов долларов за вымогательство денег и попытку их отмывания.

Суд присяжных в суде в Сан-Франциско признал П.ЛАЗАРЕНКО виновным в незаконном обогащении еще два года назад, но процесс растянулся, поэтому бывший украинский премьер доказывал свою невиновность.

Американская прокуратура требовала приговорить П.ЛАЗАРЕНКО к 18 годам заключения и заставить его выплатить 66 миллионов долларов.

П.ЛАЗАРЕНКО и его адвокаты всегда доказывали, что он действовал в пределах законов, действующих в то время в Украине.

Он стал первым государственным деятелем другой страны, который был осужден в США со времени руководителя Панамы Мануэля НОРЬЕГИ в 1992 году.

Прокурор Питер АКСЕЛЬРОД сказал, что П.ЛАЗАРЕНКО злоупотреблял своей должностью, чтобы обогатиться на десятки миллионов долларов за счет украинского народа, а затем, сказал прокурор, подсудимый хотел воспользоваться американской банковской системой, чтобы сохранить свое состояние.

Как сообщалось, после ареста в 1999 году П.ЛАЗАРЕНКО провел около 4 лет в тюрьме в США в ожидании суда. В 2003 году его освободили под залог в 65 миллионов долларов. Вынесение приговора по делу бывшего украинского премьера несколько раз откладывали, последний раз это произошло неделю назад.