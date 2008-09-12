Лавров шокировал британский МИД матом по телефону

И здание The Daily Telegraph утверждает, что глава МИД РФ Сергей Лавров сильно разозлился во время последнего разговора по телефону со своим британским коллегой Дэвидом Милибэндом. Российский министр посчитал, что глава Форин-офиса не имеет права его поучать.

Свое крайнее раздражение Лавров выражал при помощи ненормативной лексики. Как сообщил близкий к главе британского МИД источник, видевший расшифровку разговора, среди фраз, сказанных российским дипломатом, довольно сложно найти хоть одну, пригодную для печати.

Согласно неподтвержденной информации, в ходе разговора Лавров, в частности, сказал: "Да кто ты б… такой, чтобы мне лекции читать". Примерно в таких же выражениях глава российской дипломатии поинтересовался у Милибэнда, известно ли ему что-либо о российской истории.

Один из источников на Уайтхолл отметил, что разговор свелся к фразам, вроде "ты, б…, то, ты, б…, сё. Это совсем не то, что можно назвать языком дипломатии. Нас это шокировало".

Дэвид Милибэнд в ходе разговора пытался выразить возражения Британии и всей Европы по поводу действий России в Южной Осетии в минувшем августе. В частности, глава МИД Британии отметил, что Европе следовало бы пересмотреть свои отношения с Россией в связи с ее "агрессивным поведением".

В ответ Лавров якобы спросил Милибэнда по поводу вторжения Британии и США в Ирак. Источник в Форин-офис утверждает, что глава МИД Британии отреагировал спокойно в отличие от российского коллеги.

Пресс-секретарь МИД Британии отказалась комментировать данный инцидент, отметив: "Мы не обсуждаем дипломатические переговоры министров иностранных дел".

The Daily Telegraph отмечает, что молодому Милибэнду на посту главы МИД еще не приходилось сталкиваться ни с чем более оскорбительным, чем с жестким выговором "седого ветерана международной политики".

Лавров и Милибэнд ссорятся не в первый раз. Отношения между министерствами иностранных дел двух стран накалились до предела в прошлом году, когда Россия решила закрыть отделения Британского совета и отказалась сотрудничать с Британией в расследовании убийства Александра Литвиненко.

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Отметим, первым про разговор Милибэнда и Лаврова в своем блоге на сайте Telegraph написал обозреватель The Sun Эндрю Портер 9 сентября 2008 года. При этом Портер ни на кого не ссылается.