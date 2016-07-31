В Германии резко вырос спрос на травматическое оружие

На июнь 2016 года было подано более 400 тыс. подобных заявок, по данным министерства внутренних дел, передает Би-би-си со ссылкой на газету Welt am Sonntag. Это на 49% больше по сравнению с первой половиной 2015 года.

Читайте такжеНемецкая полиция: среди беженцев находятся более 400 потенциальных террористовВ том, что касается лицензий на владение стрелковым оружием, то их число почти не изменилось - 1,894 млн этих документов в первой половине 2016 года, и 1,898 млн в первой половине предыдущего года.

Лицензии на газовое, сигнальное и травматическое оружие были введены в 2002 году, после целого ряда случаев стрельбы в школах.

После подачи прошения на получение лицензии полиция проверяет надежность и компетентность заявителя.

Большая часть заявок была сделана в январе, сразу же после сексуальных нападений, совершенных на женщин в новогоднюю ночь в Кельне.

В Германии действуют строжайшие правила, контролирующие оборот огнестрельного оружия. Автоматическое оружие запрещено вообще, а полуавтоматические винтовки разрешается использовать только для охоты и спортивной стрельбы.

Тем не менее, после стрельбы, устроенной в мюнхенском центре "Олимпия" 18-летним выходцем из Ирана, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что собирается пересмотреть закон о владении оружием в сторону еще большего ужесточения.

В последний месяц в Германии произошла целая череда исламистских нападений, совершенных выходцами из ближневосточных стран.

18 июля в поезде близ города Вюрцбурга в Баварии пять человек были ранены вооруженным топором беженцем из Афганистана, который поклялся в верности группировке "Исламское государство".

25 июля беженец из Сирии подорвал себя у входа в бар в городе Ансбах в Баварии. Тогда были ранены 15 человек.

Вскоре после этого премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер призвал федеральные власти Германии обратить внимание на обеспокоенность народа вопросами безопасности и иммиграции. "Исламский террор стал реальностью в Германии, и наши люди ожидают от нас мужественного противодействия ему", - сказал Зеехофер.