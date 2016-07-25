Нападение в Баварии совершено из исламистских побуждений – министр

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на немецкие издания. Отвечая на вопросе о возможной причастности преступника к террористической организации "Исламское государство", министр сказал, что сейчас полиция этого не исключает и указал, что действия террориста свидетельствуют о его стремлении поразить как можно больше людей.

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"Это не исключено в любом случае (причастность к ИГИЛ). Сказать что-то конкретно можно будет позже. Очевидное намерение убить как можно больше людей указывает на присутствие исламистских побуждений", – заявил Томас де Мезьер.

Подобное предположение высказал и глава МВД Баварии Йоахим Херманн. "Мое личное мнение – это и вправду было нападение исламиста-смертника", – отметил сказал он.

Кроме этого следствие установило, что сириец, совершивший взрыв в Ансбахе, некоторое время находился на лечении в психиатрической больнице, передает Deutsche Welle. "Погибший сириец уже дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Некоторое время он находился на лечении в психиатрической клинике", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в баварском городе Ансбах неподалеку от территории фестиваля Ansbach Open произошел взрыв, в результате которого погиб минимум один человек. По данным полиции, еще 12 человек получили ранения.

В настоящее время известно, что нападение совершил 27-летний сириец, приехавший в Германию два года назад. Он подал прошение о предоставлении убежища, однако год назад ему было отказано в этом, после чего он остался жить в Ансбахе.

Следствие уже установило, что нападавший ранее уже попадал в поле зрения полиции.