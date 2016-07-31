В Ереване в районе захваченного полка полиции слышны взрывы (видео)

12:38, 31 июля 2016
Мир
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На улице Хоренаци в Ереване, где находится полк патрульно-постовой службы, захваченный ранее вооруженными людьми, периодически слышны взрывы.

REUTERS

Об этом сообщает "Радио Азутутюн".

На любительском видео, снятом жителями ереванского квартала Сари Тах, видно, как с территории полка ППС полиции, которая с 17 июля удерживается вооруженной группой, идет дым.

Накануне Служба национальной безопасности дала вооруженной группе время до 17:00 того же дня, чтобы сложить оружие и сдаться властям.

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"В противном случае подразделения специального назначения правоохранительных органов уполномочены без предупреждения открыть огонь и обезвредить любое вооруженное лицо, находящееся на территории полка ППС или за его пределами", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вооруженные люди захватили здание полка ППС 17 июля. Они требуют отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения  лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна. 

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