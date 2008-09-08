Буш отозвал из Конгресса пакт о ядерном сотрудничестве с Россией

Джордж Буш в понедельник отозвал из Конгресса США договор о сотрудничестве с Россией в области атомной энергетики, сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление Госдепартамента США. Такое решение американский президент принял в связи с действиями Москвы в грузино-осетинском конфликте

"Мы сожалеем, что приходится так поступить", - говорится в заявлении Госдепа. По словам представителя Госдепартамента Шона Маккормака, об отзыве договора российские власти были предупреждены.

Соглашение о сотрудничестве России и США в области мирного атома было подписано 6 мая 2008 года в Москве. Оно предполагало создание совместных российско-американских предприятий, занимающихся проектами в области атомной энергетики, обмен новейшими ядерными технологиями, а также создание в России комплекса по переработке ядерных отходов из США. Документ, рассчитанный на 30 лет разрешал "передачу технологий, материалов, оборудования, включая реакторы, и компонентов для ядерных исследований и производства ядерной энергии".

Отзыв договора из Конгресса "призван дать понять России, что США не приемлют ее действия в Грузии и эти действия не останутся без ответа". Госсекретарь США Кондолиза Райс 6 сентября заявила, что сейчас не подходящее время для договора о сотрудничестве с Россией в области развития мирного атома.

Лента.ру