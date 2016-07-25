На Мадагаскаре пожар в жилом доме унес жизни 38 человек

Как сообщает местная полиция, пожар в деревне Амбалавату вспыхнул во время сельского праздника, участники которого отмечали окончание ремонта дома, передает Русская служба Би-би-си.

Представитель полиции рассказал агентству Франс пресс, что в момент пожара в доме находились 39 человек, 38 из которых погибли. Самый младший из погибших был шестимесячным ребенком.

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Предположительно, пожар начался от углей, которые использовались для приготовления праздничной еды.

Как сообщает местное издание Midi Madagasikara, находившиеся в доме люди не смогли быстро покинуть горящее здание, так как толкали входную дверь, которую нужно было тянуть на себя. Подоспевшие на помощь сельские жители также не смогли ничего предпринять.

Спастись удалось только 14-летнему подростку, который выпрыгнул из окна.

Сообщается, что большая часть погибших были членами одной семьи.