В России подавили массовый бунт заключенных в колонии

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия, 24 июля в 22:30 из исправительной колонии №35 поступила информация, что группа осужденных оказала неповиновение законным требованиям администрации учреждения. Более 100 человек забаррикадировались в спальном помещении отряда №5.

Личный состав УФСИН в Хакасии был поднят по тревоге. В ходе шестичасовых переговоров с преступниками им предлагались различные варианты разрешения ситуации, осужденным гарантировалось полное соблюдение их прав и законных интересов.

Читайте такжеБунт в Ирпенской колонии: в пенитенциарной службе рассказали подробности происшествия

"Однако, данные осужденные наотрез отказались от всех предложенных вариантов, требуя существенное ослабление режима содержания, что является противозаконным. С целью недопущения дестабилизации обстановки в исправительных учреждениях Республики Хакасия, а также прекращения действий по дезорганизации ИУ, руководством УФСИН, в полном соответствии с законом, было принято решение о проведении силовой операции", - сказано в сообщении.

В 5:30 сотрудники сводного отряда УФСИН России по Республике Хакасия провели спецоперацию по обезвреживанию преступников.

"Спецоперация проведена без потерь, профессионально и быстро, в результате чего в 5 часов 50 минут преступники задержаны и изолированы. Пострадавших нет", - заявляют в местном управлении ФСИН РФ.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. По утверждению ведомства, обстановка в колонии стабильная, контролируемая, работа ведется в штатном режиме.