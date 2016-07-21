США только будут наблюдать за ситуацией в Турции

Об этом заявил спикер Белого дома Джош Эрнест, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Соединенные Штаты не собираются осуществлять тщательный контроль за ситуацией в Турции", - сказал спикер.

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Джош Эрнст не комментировал состояние рассмотрения запроса Анкары об экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают идеологом неудачного переворота.

Как сообщал УНИАН, парламент Турции формально одобрил введение на три месяца чрезвычайного положения в стране. За проголосовали 346 депутатов, 115 - против.

Как пояснил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подобный режим позволит властям действовать быстрее и эффективно искоренить сторонников путча. Страна также приостанавливает ряд своих обязательств по Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.