В Турции приостанавливают действие Европейской конвенции по правам человека

Об этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, подчеркнув, что основные права и свободы граждан не будут ущемлены, передает meduza.io.

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Куртулмуш отметил, что Франция после терактов в Париже тоже ввела чрезвычайное положение и воспользовалась статьей 15 Европейской конвенции по правам человека. Эта статья позволяет отступить от выполнения обязательств «в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации». При этом не позволяется нарушать статью о праве на жизнь «за исключением случаев гибели людей в результате правомерных военных действий».