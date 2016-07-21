Суд Греции вынес приговор беглым турецким военным

Об этом в "Твиттере" сообщает агентство Анадолу. Военнослужащих обвиняют в незаконном проникновении на территорию Греции. При этом отмечается, что офицеры останутся под стражей пока рассматривается их запрос на получение политического убежища в Греции.

Читайте такжеВ Турции приостанавливают действие Европейской конвенции по правам человека

Как сообщал УНИАН, попытка государственного переворота, предпринятая группой военных произошла в Турции вечером 15 июля. Путчисты вывели на улицы Анкары и Стамбула военную технику, атаковали ключевые военные объекты. Однако большинство силовиков остались верны правительству, и мятеж был подавлен. После переворота в Грецию перелетел военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, на борту которого находились 8 человек, принимавших участие в мятеже. Афины практически сразу вернули машину Анкаре. Сами военные свою вину отрицают и заявляют, что бежали из страны, опасаясь за свою жизнь.

В общей сложности в результате путча погибли 232 человека. Около 60 тыс. военнослужащих, полицейских, судей, госслужащих и учителей были отстранены от должностей, задержаны или находятся под следствием. Через пять дней после мятежа в Турции был введен режим чрезвычайного положения.