Генсек НАТО прокомментировал ситуацию в армии Турции после попытки военного переворота и чисток в ее рядах

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«У Турции большие вооруженные силы, профессиональные вооруженные силы. Я уверен, они продолжат быть преданными и сильным партнерами НАТО», - заявил Столтенберг.

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Генсек надеется, что реакция властей Турции на переворот будет пропорциональной, а также соответствующей ценностям НАТО. Столтенберг добавил, что вопрос пересмотра членства Турции в альянсе не рассматривался.

«Для всех нас важно, чтобы Турция была сильным членом НАТО, поскольку эта страна находится на границе зоны нестабильности, учитывая продолжающееся насилие в Ираке и Сирии», - добавил Столтенберг.