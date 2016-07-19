КНДР запустила три баллистические ракеты

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны, передает РБК.

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Ракеты, вероятно Скад-типа, были запущены из Северной провинции Хванхэ и пролетели от 500 до 600 километров.

Этой дальности достаточно, чтобы охватить всю Южную Корею, отметили военные.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея утром 9 июля запустила баллистическую ракету с подводной лодки, однако запуск оказался неудачным.