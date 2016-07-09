КНДР "ответила" на персональные санкции США: неудачно запустила ракету с подлодки - СМИ

Как отмечает Reuters, запуск произошел всего день после того, как США и Южная Корея обязались развернуть передовые противоракетные системы для противодействия угрозам со стороны КНДР, и через два дня после того, как Северная Корея предупредила, что планирует жесткий ответ на санкции против лидера страны Ким Чен Ына, что та посчитала "объявлением войны" со стороны США.

По данным военных Южной Кореи, ракета была запущена примерно в 11:30 по сеульскому времени (5:30 по Киеву) в водах к востоку от Корейского полуострова.

Ракета была, вероятно, запущена с подводной лодки. Однако, судя по всему, запуск провалился еще на ранней стадии полета.

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По данным южнокорейского агентства Yonhap, ракета взорвалась примерно на высоте 10 километров.

Военные Южной Кореи отказались подтвердить это. При этом, по их данным, что ракета была обнаружена в море к юго-востоку от северокорейского города Синпо.

Запуск ракеты, помимо Южной Кореи, осудили Япония и США.

По словам японского премьер-министра Синдзо Абе, запуск ракеты КНДР является "явным вызовом резолюциям Совета безопасности ООН".

С решительным осуждением запуска выступила и пресс-секретарь управления Госдепартамента США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Габриэль Прайс.

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"Мы решительно осуждаем ракетные испытания Северной Кореи в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые явным образом запрещают использование Северной Кореей баллистических ракетных технологий", - сказала она.

Напомним, 6 июля США ввели персональные санкции против лидера КНДР Ким Чен Ына, руководителей Министерства народной безопасности и исправительной службы Минюста Северной Кореи, в ведении которых находятся лагеря принудительного труда, а также глав ведомств, отвечающих за государственную пропаганду.

8 июля Южная Корея и США заявили, что развернут в Южной Корее противоракетную систему, чтобы противостоять угрозе со стороны вооруженного ядерным оружием Севера, что в свою очередь вызвало резкий протест со стороны Китая.