В Шотландии может быть проведен новый референдум о независимости
02:09, 18 июля 2016Мир
963 0
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что второй референдум по вопросу о независимости Шотландии может быть проведен в первой половине 2017 года.
REUTERS
По ее словам, это станет возможным, если британское правительство начнет официальный процесс выхода из состава Европейского Союза, не учитывая интересы Шотландии, передает Би-Би-Си.
Читайте такжеШотландия намерена оставаться в Евросоюзе, несмотря на результаты референдума - Reuters
В интервью изданию Стерджен также сказала, что Шотландия могла бы остаться в составе, как Соединенного Королевства, так и ЕС, даже если Великобритания выйдет из Европейского Союза.
Несколько стран ЕС уже заявили, что выступают против переговоров между Брюсселем и Эдинбургом по вопросу о возможном членстве Шотландии в ЕС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter