В Шотландии может быть проведен новый референдум о независимости

По ее словам, это станет возможным, если британское правительство начнет официальный процесс выхода из состава Европейского Союза, не учитывая интересы Шотландии, передает Би-Би-Си.

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В интервью изданию Стерджен также сказала, что Шотландия могла бы остаться в составе, как Соединенного Королевства, так и ЕС, даже если Великобритания выйдет из Европейского Союза.

Несколько стран ЕС уже заявили, что выступают против переговоров между Брюсселем и Эдинбургом по вопросу о возможном членстве Шотландии в ЕС.