Выживших в катастрофе Ту-154 нет

Выживших в катастрофе российского самолета Ту-154, которая произошла сегодня под Донецком, нет, сообщил УНИАН первый заместитель генерального директора аэропорта «Донецк» Леонид МАНУКОВСКИЙ.

«Мне только что звонили представители нашей комиссии. Живых нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.39 по киевскому времени самолет Ту-154 авиакомпании «Пулковские авиалинии» исчез с экранов радаров в 45 км от Донецка.

На самолете, совершавшем рейс «Анапа - Санкт-Петербург» находились 154 пассажира, 45 из которых дети, и 10 членов экипажа.