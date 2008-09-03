Россия закрыла посольство и консульский отдел в Грузии

3 сентября посольство РФ в Грузии прекращает свою работу вследствие решения грузинской стороны о разрыве дипломатических отношений с Россией. Консульский отдел российского посольства в Грузии с 3 сентября также прекращает свою работу до особого распоряжения, сообщает NEWSru.

Накануне МИД Грузии передал две ноты советнику-посланнику посольства РФ в Тбилиси Андрею СМАГЕ. В первой из них говорится о том, что, в связи с решением парламента Грузии от 28 августа разорвать дипломатические отношения с Россией, действие протокола об установлении дипотношений между двумя странами прекращается. Во второй ноте сообщается, что на основании п. 3 ст. 2 Венской конвенции сохраняются консульские отношения между Россией и Грузией, соответственно, консульство Грузии в РФ будет продолжать действовать.

"Это ошибка со стороны грузинского руководства", - заявил журналистам А.СМАГА сразу после получения обеих нот. По его словам, в документе говорится, что с 3 сентября посольство РФ в Грузии должно прекратить свою работу.

И грузинский МИД и российская сторона пока не могут назвать сроков, когда дипломаты из обеих стран покинут места своего пребывания. "Речь идет о разумном сроке. Российские дипломаты должны покинуть Тбилиси в течение нескольких дней точно так же, как и грузинские дипломаты должны в течение разумного периода времени покинуть Москву", - сказали в МИД Грузии.

Напомним, 28 августа парламент Грузии на внеочередном заседании единогласно принял постановление, которым "поручил исполнительной власти расторгнуть дипотношения с РФ". 29 августа заместитель министра иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ заявил, что "Грузия прекращает дипотношения с РФ, но страны сохранят консульские отношения".